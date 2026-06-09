היסטורי בכנסת: שפת הסימנים קיבלה הכרה רשמית - זו המשמעות

בבלי

מקורות OSINT וערוצים לבנוניים מדווחים על התקדמות כוחות צה"ל בשלושה מוקדים בדרום לבנון: לעבר כפר תבנית דרומית מזרחית לנבטיה, באזור בית יאחון, ובאזור הכפר ע'נדוריה מדרום לליטאני. ערוצים המזוהים עם חיזבאללה מדווחים על עימותים באזור ע'נדוריה כאשר כוחות צה"ל ניסו להתקדם מערבה מעבר לואדי חג'יר.