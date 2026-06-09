סגן הנשיא מכריז: "נקדם הסכם גרעין גם אם ישראל תתנגד"

בבלי

חיזבאללה מדווח כי לפנות בוקר ניסה כוח משוריין של צה"ל להתקדם בגזרת החוף המערבית בדרום לבנון, מכיוון אלביאצ'ה לכיוון ביות א-סיאד. זהו מוקד התקדמות רביעי, בנוסף לשלושת המוקדים שדווחו קודם לכן: גזרת כפר תבנית דרומית לנבטיה, גזרת בית יאחון צפונית לבנת ג'ביל, ואזור ע'נדוריה ממערב לואדי חג'יר.