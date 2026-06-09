סגן הנשיא מכריז: "נקדם הסכם גרעין גם אם ישראל תתנגד"

מפקד נוח'בה וראש חולייה חוסלו בתקיפה מדויקת • על פי המידע שהגיע לידי כוחות הביטחון, שני המחבלים תכננו לבצע מתווי טרור בטווח הזמן המיידי | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל תקף אתמול בדרום רצועת עזה וחיסל שני מחבלים מהג'יהאד האסלאמי שתכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. בתקיפה חוסלו איאד מחמד עבד אלעזיז נפל, מפקד נוח'בה בארגון, ואחמד עבד אלחמיד חמד מערוף, ראש חולייה שהוציא לפועל מתווי ירי רקטי לעבר ישראל לאורך המלחמה. השניים חוסלו להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
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חיזבאללה מדווח כי לפנות בוקר ניסה כוח משוריין של צה"ל להתקדם בגזרת החוף המערבית בדרום לבנון, מכיוון אלביאצ'ה לכיוון ביות א-סיאד. זהו מוקד התקדמות רביעי, בנוסף לשלושת המוקדים שדווחו קודם לכן: גזרת כפר תבנית דרומית לנבטיה, גזרת בית יאחון צפונית לבנת ג'ביל, ואזור ע'נדוריה ממערב לואדי חג'יר.צוות בבלי
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