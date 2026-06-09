צה"ל חיסל שני מפקדי ג'יהאד שתכננו פיגועים במיידי

מתיחות עם ירושלים

סגן הנשיא האמריקני הבהיר כי וושינגטון תפעל באופן עצמאי בנושא הגרעין האיראני • טראמפ במקביל: 'נתניהו עושה מה שאני אומר לו' | המתיחות הגוברת בין הממשלים (בעולם)