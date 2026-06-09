צה"ל חיסל מחבל שירה לעבר כוחות ברמת הגולן

וועדת הכספים אישרה היום את חוק המעונות ברוב של 9 מול 6 • גפני: 'באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות?' | סערה בכנסת והצבעה מחר במליאה (חדשות חרדים)דוד קליין
מחבל חמוש חצה את גדר הגבול מלבנון לישראל באזור רכס רמים • פתח באש לעבר כוחות צה"ל וחוסל במקום | יישובי הגבול נכנסו להנחיות חירום (צבא וביטחון)ב. ניסני
בעקבות התקיפה האיראנית הקטלנית על נמל התעופה הבינלאומי שהותירה עשרות נפגעים, ארה"ב מאשרת לכוויית עסקת ענק למערכות נגד כטמ"מים. המהלך נועד לחזק את ההגנה במפרץ באמצעות מערכות חישה, לוחמה אלקטרונית וטכנולוגיות יירוט מתקדמות נגד האיומים האוויריים (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
לפני זמן קצר התקבל דיווח על ירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב רכס רמים ברמת הגולן. הכוחות פתחו בירי וחיסלו מחבל במרחב. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. האירוע עודנו מתנהל. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות, בנוסף לכלי טיס של חיל האוויר שהוקפצו למרחב. צה"ל נמצא בקשר שוטף עם הרשויות המקומיות.צוות בבלי
האיחוד האירופי הטיל סנקציות חדשות האוסרות על חיילים רוסים לשעבר להיכנס לתחומי האיחוד | 8 מדינות יזמו את ההחלטה מחששות ביטחוניים (בעולם)אריה רוזן
רענן אוחנה בן 44 מחיפה עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראניים • ביצע משימות צילום באזורים רגישים במהלך מלחמת 'שאגת הארי' | השב"כ מזהיר: איראן מגבירה פניות לאזרחים ישראלים ברשתות החברתיות (צבא וביטחון)בני סולומון
המחלקה לחקירות שוטרים עצרה שוטר ושני קרובי משפחתו, בהם אל"מ במילואים • החשד: תכננו מארב לניסיון רצח | מעצרם הוארך בבית המשפט בבאר שבע | אלו הפרטים שהותרו לפרסום (משטרה)דניאל הרץ
בית המשפט העליון נתן תוקף להסכמה לפרסום מינויו של יצחק עמית כנשיא ברשומות • שר המשפטים לוין: "הם מינו בעצמם והם מפרסמים בעצמם" | התגובה המלאה (חוק ומשפט)קובי אטינגר
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