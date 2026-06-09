צה"ל חיסל מחבל שירה לעבר כוחות ברמת הגולן

אחרי המתקפה הקטלנית

בעקבות התקיפה האיראנית הקטלנית על נמל התעופה הבינלאומי שהותירה עשרות נפגעים, ארה"ב מאשרת לכוויית עסקת ענק למערכות נגד כטמ"מים. המהלך נועד לחזק את ההגנה במפרץ באמצעות מערכות חישה, לוחמה אלקטרונית וטכנולוגיות יירוט מתקדמות נגד האיומים האוויריים (בעולם)