בבלי
מבזקאחרי המתקפה הקטלנית

2 מיליארד דולר: כוויית נערכת למלחמה מול הכטמ"מים מאיראן

בעקבות התקיפה האיראנית הקטלנית על נמל התעופה הבינלאומי שהותירה עשרות נפגעים, ארה"ב מאשרת לכוויית עסקת ענק למערכות נגד כטמ"מים. המהלך נועד לחזק את ההגנה במפרץ באמצעות מערכות חישה, לוחמה אלקטרונית וטכנולוגיות יירוט מתקדמות נגד האיומים האוויריים (בעולם)

צבא כווית | צילום: צילום: המשמר הלאומי של כווית
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ב. ניסני
15:26
בבלי

צה"ל חיסל מחבל שירה לעבר כוחות ברמת הגולן

לפני זמן קצר התקבל דיווח על ירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב רכס רמים ברמת הגולן. הכוחות פתחו בירי וחיסלו מחבל במרחב. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. האירוע עודנו מתנהל. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות, בנוסף לכלי טיס של חיל האוויר שהוקפצו למרחב. צה"ל נמצא בקשר שוטף עם הרשויות המקומיות.

צוות בבלי
15:26
בבלי

צה"ל חיסל מחבל שירה לעבר כוחות ברמת הגולן

כוחות צה"ל הפועלים ברכס רמים ברמת הגולן זיהו ירי לעברם והגיבו באש. המחבל חוסל במקום. בחסדי השם לא היו נפגעים לכוחותינו. האירוע עדיין מתנהל, כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב וכלי טיס של חיל האוויר הוקפצו לאזור. צה"ל נמצא בקשר שוטף עם הרשויות המקומיות.

צוות בבלי
15:24
סנקציות חמורות

צה"ל הבא בתור? אירופה הטילה איסור כניסה על צבא שלם

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קובי אטינגר
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