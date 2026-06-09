חדירה וחילופי אש ברכס רמים: מחבל שחצה את הגבול חוסל

בבלי

לפני זמן קצר התקבל דיווח על ירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב רכס רמים ברמת הגולן. הכוחות פתחו בירי וחיסלו מחבל במרחב. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. האירוע עודנו מתנהל. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות, בנוסף לכלי טיס של חיל האוויר שהוקפצו למרחב. צה"ל נמצא בקשר שוטף עם הרשויות המקומיות.