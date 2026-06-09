בבלי
מבזקפרובוקציה פוליטית

הצעה מקבילה לחוק ייסוד לימוד תורה; היוזמה המתריסה

ח"כ קריב הניח הצעת חוק יסוד חילופית המתנה תקציבים ללימוד תורה בשירות צבאי • הצעה מבקשת הכרה גם בקהילות רפורמיות | התקפה על עולם התורה (פוליטי מדיני)

חבר הכנסת הרפורמי גלעד קריב | צילום: צילום: יונתן זינדל - פלאש 90
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מבזקים נוספים

17:23
מוכנות מיידית

"הכנה למהלומה כבדה": הרמטכ"ל חושף את התוכנית נגד איראן

רא"ל זמיר בביקור בתרגילי הכשרת מפקדים: "התקיפה באיראן הייתה הכנה" • "ממשיכים להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון" | המסר החד לטהרן (צבא וביטחון)

אליהו לוי
17:19
בבלי

הרמטכ"ל: התקיפה באיראן הייתה הכנה למהלומה משמעותית יותר

הרמטכ"ל הרצי הלוי אמר היום בביקור בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון כי הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. "התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה", הדגיש. הרמטכ"ל הוסיף כי צה"ל ימשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. "צה"ל דרוך ויפעל בעוצמה בכל מקום בו נזהה איום על אזרחי מדינת ישראל", אמר.

צוות בבלי
17:10
המצאת ציטוט בבג"ץ

כך השופט כבוב המציא ציטוט בכדי להגן על עיתון 'הארץ' - הרשות השופטת מודה

השופט כבוב הקריא בדיון ציטוט של שוקן שלא קיים בנספחים • הרשות השופטת מאשרת: הציטוט לא נאמר | למה דחוף לשופט להמציא דברים? (חוק ומשפט)

דוד ישראלי
16:56
בבלי

משרד הבריאות הלבנוני: 3,666 הרוגים ו-11,321 פצועים מאז תחילת הלחימה

משרד הבריאות הלבנוני פרסם נתונים מעודכנים: 3,666 הרוגים ו-11,321 פצועים בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.

צוות בבלי
16:46
ביקש לגזור קרדיט

דרעי לועג לסמוטריץ׳: ״שוקל להוריד את אחוז החסימה, אולי כך הוא יניח לנו מהצעקות״

לאחר שיו”ר הציונות הדתית ייחס לעצמו את השינויים בחוק יסוד לימוד תורה ובחוק המעונות, דרעי תקף בשיחה עם מקורביו את מה שכינה “הצקות והקנטות”, ועקץ: “אולי כך סמוטריץ’ יניח לנו - וגם נחסוך למדינה מיליארדי שקלים” (פוליטי)

ישי כהן
16:32
ממצאים חמורים

דוח מבקר המדינה: משבר הכליאה איים על סיכול הטרור

מבקר המדינה חושף: מחסור בתאים פגע ביכולת שב"כ לבצע מעצרים וחקירות • זינוק של 92% במספר האסירים הביטחוניים לאחר 7 באוקטובר | "המערכת קרסה תחת העומס" (בארץ)

אליהו לוי
16:23
מול קהל צופים

לעיני המצלמות: מלון ישן בן 19 קומות קרס אל תוך עצמו | צפו

מלון לשעבר בן 19 קומות בטקסס נהרס בפיצוץ מבוקר כדי לפנות מקום למלון יוקרה חדש עם 507 חדרים | צפו בקריסה (מעניין)

אריה רוזן
16:02
אחרי בן גביר

צרפת הטילה איסור כניסה על סמוטריץ': "מקדם סיפוח ביו"ש"

שר החוץ הצרפתי הודיע על איסור כניסה לשטח צרפת על השר סמוטריץ' | הצהרה חריפה: "מקדם סיפוח, התנחלויות וקריסת הרשות הפלסטינית" | המהלך נגד ישראל מתגבר (בעולם)

ישראל גרוס
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