דוח מבקר המדינה: משבר הכליאה איים על סיכול הטרור

בבלי

הרמטכ"ל הרצי הלוי אמר היום בביקור בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון כי הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. "התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה", הדגיש. הרמטכ"ל הוסיף כי צה"ל ימשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. "צה"ל דרוך ויפעל בעוצמה בכל מקום בו נזהה איום על אזרחי מדינת ישראל", אמר.