הרמטכ"ל: התקיפה באיראן הייתה הכנה למהלומה משמעותית יותר

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לאחר שיו”ר הציונות הדתית ייחס לעצמו את השינויים בחוק יסוד לימוד תורה ובחוק המעונות, דרעי תקף בשיחה עם מקורביו את מה שכינה “הצקות והקנטות”, ועקץ: “אולי כך סמוטריץ’ יניח לנו - וגם נחסוך למדינה מיליארדי שקלים” (פוליטי)