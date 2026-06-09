אחרי התמיכה בסנקציות, כעת מכתב לנשיא: "להאיץ את החנינה לביבי"

בבלי

ערוצים לבנוניים דיווחו על 8 תקיפות כטב"מ בכפר אנצאריה שבנפת צידון בדרום לבנון. עדויות מתארות כי הכטב"מים ירו לעבר כל מי שזז ומנעו מכוחות הצלה להתקרב לאזור. ערוצים המזוהים עם הציר השיעי פרסמו כי בתקיפות חוסל וסאם אבו ריא, בעל התואר "המפקד הג'האד הגדול" בחיזבאללה - תואר נדיר במיוחד בארגון. דפוס הפעולה מזכיר חיסולים קודמים של בכירים כמו נסראללה והאשם צפי א-דין.