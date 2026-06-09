דיווח: חוסל בכיר חיזבאללה בתקיפות כטב"מ באנצאריה שבדרום לבנון

פסגה במונטנגרו בין מרץ למקרון הסתיימה בביטול מיזם ה-FCAS • מטוס קרב מהדור השישי בשווי 116 מיליארד דולר נגנז לאחר שנים של מאבקי כוח | אירופה נותרת מאחור בעוד רוסיה וסין מאיצות קדימה (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
ניגחו ניידת, ניסו לדרוס לוחמים ונעצרו בתוך רכב גנוב כשהם עוטים מסכות | צפו בתיעוד הדרמטי מרגעי המעצר של כנופיית גנבי הרכב מצפון הארץ, לאחר מרדף סוער ואיומי אקדח (בארץ)קובי רוזן
השרה להגנת הסביבה פנתה בדרישה דחופה לנשיא הרצוג • "ביטחון אזרחי ישראל מונח על הכף" | המכתב המלא לקראת הפריימריז (פוליטי מדיני)דוד קליין
רא"ל זמיר בביקור בתרגילי הכשרת מפקדים: "התקיפה באיראן הייתה הכנה" • "ממשיכים להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון" | המסר החד לטהרן (צבא וביטחון)אליהו לוי
הרמטכ"ל הרצי הלוי אמר היום בביקור בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון כי הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. "התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה", הדגיש. הרמטכ"ל הוסיף כי צה"ל ימשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. "צה"ל דרוך ויפעל בעוצמה בכל מקום בו נזהה איום על אזרחי מדינת ישראל", אמר.צוות בבלי
השופט כבוב הקריא בדיון ציטוט של שוקן שלא קיים בנספחים • הרשות השופטת מאשרת: הציטוט לא נאמר | למה דחוף לשופט להמציא דברים? (חוק ומשפט)דוד ישראלי
משרד הבריאות הלבנוני פרסם נתונים מעודכנים: 3,666 הרוגים ו-11,321 פצועים בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.צוות בבלי
לאחר שיו”ר הציונות הדתית ייחס לעצמו את השינויים בחוק יסוד לימוד תורה ובחוק המעונות, דרעי תקף בשיחה עם מקורביו את מה שכינה “הצקות והקנטות”, ועקץ: “אולי כך סמוטריץ’ יניח לנו - וגם נחסוך למדינה מיליארדי שקלים” (פוליטי)ישי כהן
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ