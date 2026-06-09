בבלי
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אלי שרעבי התקשה לעצור את הדמעות כשראה איך הורסים את ביתו בבארי

רגעים קורעי לב בקיבוץ בארי: דחפורי ענק הורידו את הבית האחרון שנותר על תלו בשכונת הכרם - ביתן של משפחות שרעבי ואסקפה. הצלצת ירדן רוקח תיעדה את אלי שרעבי באותם רגעים, מתקשה לעצור את דמעותיו: "האוויר בריאות נגמר" (אנשים)

צילום: צילום: ירדן רוקח
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מבזקים נוספים

19:56
חלומות חשוכים

הלוחמים התקרבו למיטת התינוק בתוך הבית בלבנון; ואז גילו את המחבוא

כוחות חטיבת גבעתי, הפועלים בימים האחרונים מצפון לנהר הליטני שבדרום לבנון, חשפו תשתיות טרור ומחסני אמצעי לחימה רבים של ארגון הטרור חיזבאללה. הממצא המטלטל ביותר התגלה בתוך בית אזרחי ששימש את מחבלי 'כוח רדואן', שם אותרו עשרות כלי נשק, מחסניות וציוד צבאי מתקדם – כשהם מונחים ישירות לצד עריסת תינוק בחדר השינה (צבא וביטחון)

ב. ניסני
19:00
בבלי

דיווח: חוסל בכיר חיזבאללה בתקיפות כטב"מ באנצאריה שבדרום לבנון

ערוצים לבנוניים דיווחו על 8 תקיפות כטב"מ בכפר אנצאריה שבנפת צידון בדרום לבנון. עדויות מתארות כי הכטב"מים ירו לעבר כל מי שזז ומנעו מכוחות הצלה להתקרב לאזור. ערוצים המזוהים עם הציר השיעי פרסמו כי בתקיפות חוסל וסאם אבו ריא, בעל התואר "המפקד הג'האד הגדול" בחיזבאללה - תואר נדיר במיוחד בארגון. דפוס הפעולה מזכיר חיסולים קודמים של בכירים כמו נסראללה והאשם צפי א-דין.

צוות בבלי
18:56
הקץ לחלום

הקרב שאירופה הפסידה: 116 מיליארד דולר בפח - המטוס בוטל

פסגה במונטנגרו בין מרץ למקרון הסתיימה בביטול מיזם ה-FCAS • מטוס קרב מהדור השישי בשווי 116 מיליארד דולר נגנז לאחר שנים של מאבקי כוח | אירופה נותרת מאחור בעוד רוסיה וסין מאיצות קדימה (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני
18:19
אש חיה לגלגלים

תיעוד דרמטי סוער: שולף אקדח, מכוון לעבר הרכב וצורח - "עצור! עצור!"

ניגחו ניידת, ניסו לדרוס לוחמים ונעצרו בתוך רכב גנוב כשהם עוטים מסכות |  צפו בתיעוד הדרמטי מרגעי המעצר של כנופיית גנבי הרכב מצפון הארץ, לאחר מרדף סוער ואיומי אקדח (בארץ)

קובי רוזן
17:58
לקראת הפריימריז

אחרי התמיכה בסנקציות, כעת מכתב לנשיא: "להאיץ את החנינה לביבי"

השרה להגנת הסביבה פנתה בדרישה דחופה לנשיא הרצוג • "ביטחון אזרחי ישראל מונח על הכף" | המכתב המלא לקראת הפריימריז (פוליטי מדיני)

דוד קליין
17:23
מוכנות מיידית

"הכנה למהלומה כבדה": הרמטכ"ל חושף את התוכנית נגד איראן

רא"ל זמיר בביקור בתרגילי הכשרת מפקדים: "התקיפה באיראן הייתה הכנה" • "ממשיכים להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון" | המסר החד לטהרן (צבא וביטחון)

אליהו לוי
17:19
בבלי

הרמטכ"ל: התקיפה באיראן הייתה הכנה למהלומה משמעותית יותר

הרמטכ"ל הרצי הלוי אמר היום בביקור בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון כי הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. "התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה", הדגיש. הרמטכ"ל הוסיף כי צה"ל ימשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. "צה"ל דרוך ויפעל בעוצמה בכל מקום בו נזהה איום על אזרחי מדינת ישראל", אמר.

צוות בבלי
17:10
המצאת ציטוט בבג"ץ

כך השופט כבוב המציא ציטוט בכדי להגן על עיתון 'הארץ' - הרשות השופטת מודה

השופט כבוב הקריא בדיון ציטוט של שוקן שלא קיים בנספחים • הרשות השופטת מאשרת: הציטוט לא נאמר | למה דחוף לשופט להמציא דברים? (חוק ומשפט)

דוד ישראלי
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אלי שרעבי התקשה לעצור את הדמעות כשראה איך הורסים את ביתו בבארי | בבלי