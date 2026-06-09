איראן מכחישה: לא עמדנו מאחורי התקיפה על המסוק האמריקאי

בבלי

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הגיב להצהרת נשיא ארה"ב טראמפ על הפלת מסוק אמריקאי במצר הורמוז. עראקג'י אמר כי "כוחות זרים הפועלים בסמוך לשטחנו נתונים באופן מתמיד לסיכון, בין אם בשל טעויות אנוש מצדם, תאונות בלתי צפויות או אפשרות שייקלעו לאש צולבת". לדבריו, "כדי לצמצם את הסיכון, הפתרון הטוב ביותר הוא שיעזבו את האזור". עראקג'י הוסיף: "אנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אך יודעים לדבר גם בשפות אחרות". טראמפ הודיע קודם לכן כי איראן הפילה מסוק אפאצ'י אמריקאי במצר הורמוז, אך שני הטייסים לא נפגעו.