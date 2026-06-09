בבלי
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יציל את גוש הימין? המהלך של נתניהו לאיחוד בין בן גביר וסמוטריץ'

מחשש שבצלאל סמוטריץ' ומפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, מה שיוביל להפסד גוש הימין, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם מהלך לאיחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', בתמורה לשריונים של אנשיהם בליכוד (פוליטי)

סמוטריץ' ובן גביר | ארכיון
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מבזקים נוספים

23:56
בבלי

פיקוד העורף: הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לצפון

פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה לאחר זיהוי שיגורים מלבנון לעבר מספר יישובים בצפון הארץ. על התושבים להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה.

צוות בבלי
23:55
בבלי

פיקוד העורף: אירוע בטחוני בצפון הסתיים, ניתן לצאת מהממ"דים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע הבטחוני באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. האירוע התרחש ביישובי כפר גלעדי, מטולה, מרגליות, משגב עם וקריית שמונה. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.

צוות בבלי
23:17
אחרי האיום של טראמפ

חוששים מתגובה חריפה? התירוץ המביך של שר החוץ האיראני על הפלת המסוק האמריקני

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס הערב להפלת מסוק הקרב האמריקני מעל מיצרי הורמוז, זאת בצל האיומים של הנשיא טראמפ לתקוף את איראן כתגובה | לדבריו, "כוחות זרים בקרבת הטריטוריה שלנו נמצאים בסיכון מתמיד בגלל טעויות אנוש שלהם, תאונות פשוטות או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת" (בעולם)

יוסי נכטיגל
23:02
בבלי

איראן מכחישה: לא עמדנו מאחורי התקיפה על המסוק האמריקאי

עוזר שר החוץ האיראני הכחיש כי איראן עומדת מאחורי התקיפה שבה נפגע מסוק אפאצ'י אמריקאי מעל מצר הורמוז. לדבריו באלג'זירה: "קיים סיכוי להתרחשות של תקריות כאלה באופן לא מכוון, בשל האווירה המתוחה במצר הורמוז. לא היתה כל כוונה מצד איראן לפגוע במסוק האמריקאי". זאת לאחר שנשיא ארה"ב טראמפ הודיע כי איראן הפילה את המסוק, אך שני הטייסים לא נפגעו.

צוות בבלי
21:21
בבלי

שר החוץ האיראני מאיים: כוחות זרים באזור נתונים לסיכון מתמיד

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הגיב להצהרת נשיא ארה"ב טראמפ על הפלת מסוק אמריקאי במצר הורמוז. עראקג'י אמר כי "כוחות זרים הפועלים בסמוך לשטחנו נתונים באופן מתמיד לסיכון, בין אם בשל טעויות אנוש מצדם, תאונות בלתי צפויות או אפשרות שייקלעו לאש צולבת". לדבריו, "כדי לצמצם את הסיכון, הפתרון הטוב ביותר הוא שיעזבו את האזור". עראקג'י הוסיף: "אנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אך יודעים לדבר גם בשפות אחרות". טראמפ הודיע קודם לכן כי איראן הפילה מסוק אפאצ'י אמריקאי במצר הורמוז, אך שני הטייסים לא נפגעו.

צוות בבלי
21:02
חדשות עם קנייטש

כאוס ב'אור ישראל', סוער ב'בית מאיר': האירוע יוצא משליטה | מעייריב

3 תלמידי ישיבה נעצרו באילת, שוטרים השתוללו באור ישראל, ודו"ח משטרתי בכניסה לרכס יצא משליטה | הנחיות החירום של הפלג הירושלמי לקראת ההפגנה ביום חמישי: לא לחסום את רכבת ישראל | עיריית בני ברק נגד עומר אדם: המנכ"ל פנה במכתב דחוף למשטרה | סמוטריץ' ניסה לגזור קופון - וקצר לעג ומבוכה | ח"כ אזולאי מתפוצץ על גיל לימון: "היועמ"שית שפוטה שלך" (מעייריב)

איצלה כץ
20:18
תמונות כואבות

אלי שרעבי התקשה לעצור את הדמעות כשראה איך הורסים את ביתו בבארי

רגעים קורעי לב בקיבוץ בארי: דחפורי ענק הורידו את הבית האחרון שנותר על תלו בשכונת הכרם - ביתן של משפחות שרעבי ואסקפה. הצלצת ירדן רוקח תיעדה את אלי שרעבי באותם רגעים, מתקשה לעצור את דמעותיו: "האוויר בריאות נגמר" (אנשים)

יאיר טוקר
19:56
חלומות חשוכים

הלוחמים התקרבו למיטת התינוק בתוך הבית בלבנון; ואז גילו את המחבוא

כוחות חטיבת גבעתי, הפועלים בימים האחרונים מצפון לנהר הליטני שבדרום לבנון, חשפו תשתיות טרור ומחסני אמצעי לחימה רבים של ארגון הטרור חיזבאללה. הממצא המטלטל ביותר התגלה בתוך בית אזרחי ששימש את מחבלי 'כוח רדואן', שם אותרו עשרות כלי נשק, מחסניות וציוד צבאי מתקדם – כשהם מונחים ישירות לצד עריסת תינוק בחדר השינה (צבא וביטחון)

ב. ניסני
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יציל את גוש הימין? המהלך של נתניהו לאיחוד בין בן גביר וסמוטריץ' | בבלי