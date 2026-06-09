פיקוד העורף: אירוע בטחוני בצפון הסתיים, ניתן לצאת מהממ"דים

פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה לאחר זיהוי שיגורים מלבנון לעבר מספר יישובים בצפון הארץ. על התושבים להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה.צוות בבלי
מחשש שבצלאל סמוטריץ' ומפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, מה שיוביל להפסד גוש הימין, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם מהלך לאיחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', בתמורה לשריונים של אנשיהם בליכוד (פוליטי)יוני גבאי
שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס הערב להפלת מסוק הקרב האמריקני מעל מיצרי הורמוז, זאת בצל האיומים של הנשיא טראמפ לתקוף את איראן כתגובה | לדבריו, "כוחות זרים בקרבת הטריטוריה שלנו נמצאים בסיכון מתמיד בגלל טעויות אנוש שלהם, תאונות פשוטות או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת" (בעולם)יוסי נכטיגל
עוזר שר החוץ האיראני הכחיש כי איראן עומדת מאחורי התקיפה שבה נפגע מסוק אפאצ'י אמריקאי מעל מצר הורמוז. לדבריו באלג'זירה: "קיים סיכוי להתרחשות של תקריות כאלה באופן לא מכוון, בשל האווירה המתוחה במצר הורמוז. לא היתה כל כוונה מצד איראן לפגוע במסוק האמריקאי". זאת לאחר שנשיא ארה"ב טראמפ הודיע כי איראן הפילה את המסוק, אך שני הטייסים לא נפגעו.צוות בבלי
שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הגיב להצהרת נשיא ארה"ב טראמפ על הפלת מסוק אמריקאי במצר הורמוז. עראקג'י אמר כי "כוחות זרים הפועלים בסמוך לשטחנו נתונים באופן מתמיד לסיכון, בין אם בשל טעויות אנוש מצדם, תאונות בלתי צפויות או אפשרות שייקלעו לאש צולבת". לדבריו, "כדי לצמצם את הסיכון, הפתרון הטוב ביותר הוא שיעזבו את האזור". עראקג'י הוסיף: "אנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אך יודעים לדבר גם בשפות אחרות". טראמפ הודיע קודם לכן כי איראן הפילה מסוק אפאצ'י אמריקאי במצר הורמוז, אך שני הטייסים לא נפגעו.צוות בבלי
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רגעים קורעי לב בקיבוץ בארי: דחפורי ענק הורידו את הבית האחרון שנותר על תלו בשכונת הכרם - ביתן של משפחות שרעבי ואסקפה. הצלצת ירדן רוקח תיעדה את אלי שרעבי באותם רגעים, מתקשה לעצור את דמעותיו: "האוויר בריאות נגמר" (אנשים)יאיר טוקר
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