צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בצור ובדרום לבנון

משמרות המהפכה האיראנים טוענים כי תקפו 21 מטרות אמריקאיות בתגובה לתקיפות האמריקאיות בדרום איראן. לטענתם תקפו בירדן את בסיס מוופק סלטי (אנגרי מטוסי F-35 ומרכז פיקוד) בטילים בליסטיים, בבחריין את מפקדת הצי החמישי האמריקאי בכטב"מים, ובכווית את בסיס עלי א-סאלם בטילים וכטב"מים. דיווחים אמריקאים מציינים כי רוב השיגורים יורטו ולא דווח על נזק משמעותי. הניו יורק טיימס מעריך שהטענה ל-21 מטרות היא הגזמה.צוות בבלי
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מקורות מדווחים על הדי התפוצצויות בדרום איראן. במקביל הופעלו מערכות ההגנה האווירית האיראניות באזור.צוות בבלי
פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה לאחר זיהוי שיגורים מלבנון לעבר מספר יישובים בצפון הארץ. על התושבים להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע כי האירוע הבטחוני באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. האירוע התרחש ביישובי כפר גלעדי, מטולה, מרגליות, משגב עם וקריית שמונה. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.צוות בבלי
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