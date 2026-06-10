איראן תקפה בסיסים אמריקאים בירדן, בחריין וכווית בתגובה לתקיפות בדרום איראן

מתקרבים לבחירות

מחשש שבצלאל סמוטריץ' ומפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, מה שיוביל להפסד גוש הימין, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם מהלך לאיחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', בתמורה לשריונים של אנשיהם בליכוד (פוליטי)