סוכל ברגע האחרון: המחבל תכנן לתקוף בית כנסת בשם דאעש

בבלי

משמרות המהפכה האיראנים טוענים כי תקפו 21 מטרות אמריקאיות בתגובה לתקיפות האמריקאיות בדרום איראן. לטענתם תקפו בירדן את בסיס מוופק סלטי (אנגרי מטוסי F-35 ומרכז פיקוד) בטילים בליסטיים, בבחריין את מפקדת הצי החמישי האמריקאי בכטב"מים, ובכווית את בסיס עלי א-סאלם בטילים וכטב"מים. דיווחים אמריקאים מציינים כי רוב השיגורים יורטו ולא דווח על נזק משמעותי. הניו יורק טיימס מעריך שהטענה ל-21 מטרות היא הגזמה.