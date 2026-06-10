סוכל ברגע האחרון: המחבל תכנן לתקוף בית כנסת בשם דאעש

הנשיא האמריקני הביע ספק בריאיון האם ראש הממשלה ימשיך בפוליטיקה • הליכוד הבהיר מיד: "יתמודד בבחירות הקרובות ובעזרת השם ינצח" | תגובה מפתיעה מוושינגטון (פוליטי מדיני)דוד קליין
מקורות לבנוניים מדווחים כי כוחות צה"ל עצרו את מחמד צלאח דיאב, עובד עיריית כפר שובא הסמוך לגבול ישראל בהר דוב. העצור נתפס בעת שניסה להפעיל משאבת מים המספקת מים לכפר.צוות בבלי
השר דודי אמסלם תקף את היועצת המשפטית גיל לימון ושופטי בג"ץ • התייחס למשנה לנשיא סולברג: 'טיפש יותר מאשר אנטישמי' | התנגדות חריפה לשריונים בליכוד (פוליטי מדיני)דוד קליין
חילוץ רובוטי היסטורי תחת אש, התנגשות מסתורית עם כטב"ם ומתקפת טילים רחבה על בסיסים אמריקניים | התקרית הלילית במצר הורמוז מנפצת את הפסקת האש השברירית וגוררת את ארה"ב ואיראן לדו-קרב ישיר (חדשות בעולם)דני שפיץ
צה"ל ושב"כ חיסלו שלשום בצפון רצועת עזה את ח'צ'ר ג'מאצי, ראש תשתית העברות כספים בחמאס, ואת סגנו מחמד חראזין. השניים העבירו לאורך המלחמה עשרות מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס באמצעות רשת של עשרות חלפנים ברצועה. הכספים שימשו לתשלום משכורות למחבלים ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. החיסול מצטרף לרצף חיסולי בכירים כלכליים בחמאס, ביניהם פראס משהראוי ואיהאב כריזם.צוות בבלי
משמרות המהפכה האיראנים טוענים כי תקפו 21 מטרות אמריקאיות בתגובה לתקיפות האמריקאיות בדרום איראן. לטענתם תקפו בירדן את בסיס מוופק סלטי (אנגרי מטוסי F-35 ומרכז פיקוד) בטילים בליסטיים, בבחריין את מפקדת הצי החמישי האמריקאי בכטב"מים, ובכווית את בסיס עלי א-סאלם בטילים וכטב"מים. דיווחים אמריקאים מציינים כי רוב השיגורים יורטו ולא דווח על נזק משמעותי. הניו יורק טיימס מעריך שהטענה ל-21 מטרות היא הגזמה.צוות בבלי
הנשיא האמריקני הביע ספק בשיחה עם כתב ABC • "הייתה לו קריירה מדהימה, האם ימשיך?" | דברים שמעוררים תהיות בירושלים (פוליטי)דוד קליין
צה"ל תקף ביממה האחרונה תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בצור הותקפו שש תשתיות ששימשו לקידום מתווי טרור, ביניהן אתר לשיגור רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. בדרום לבנון הותקפו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו במרחב ותשתיות טרור נוספות.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ