בבלי
מבזקבעקבות מחאת סולברג

חשיפה: השב"כ יעקוב אחר מחאות נגד מעצר לומדי התורה

ראש השב"כ דוד זיני הטיל על החטיבה היהודית לעקוב אחר ההפגנות • המטרה: לסכל תקיפות עתידיות נגד סמלי שלטון | ההחלטה התקבלה לאחר המחאות האחרונות (חדשות חרדים)

מימין: הפגנות הגיוס, משמאל: דוד זיני ראש השב"כ | צילום: צילום: מיכאל גלעדי, משה שי / פלאש 90
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מבזקים נוספים

14:53
לאחר אישור החוק

לפיד משווה לומדי תורה לנהגים דורסים; בנט מנסה לפתות בדברי חלקלקות

יו"ר יש עתיד פרסם טור חריף נגד חוק יסוד לימוד תורה • בנט פנה לחרדים: "אני נלחם עליכם, לא נגדכם" | המתקפה הכפולה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
14:40
בבלי

טראמפ: הסגר הימי על איראן הצליח — כלכלתה קורסת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי הסגר הימי שהטיל על איראן הוא "המוצלח ביותר בתולדות הלוחמה הימית". לדבריו, איראן כמעט לא מנהלת פעילות עסקית, אינה משלמת לצבא שלה או את חשבונותיה, והופכת במהירות למדינה כושלת. טראמפ הוסיף כי "שום דבר לא עובר אלא אם אנחנו רוצים בכך - זהו קיר פלדה".

צוות בבלי
14:30
מתיחות במזרח התיכון

טראמפ מכריז: "לקח להם יותר מידי זמן, עכשיו הם ישלמו את המחיר"

הנשיא האמריקני תוקף בחריפות את איראן לאחר המתיחות הגוברת • "חיל הים והאוויר שלהם כבר לא קיימים" | ההצהרה המלאה (בעולם)

ישראל גרוס
14:26
סערה במליאה

חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה טרומית; אלו הצביעו נגד

56 חברי כנסת תמכו בחוק בקריאה טרומית • אלו חברי הכנסת שהצביעו נגד ועוררו זעם | "תתבייש לך חוצפן" (חרדים)

דוד קליין
13:49
במיליארדי דולרים

אין דרך חזרה: 2026 והעולם עם 12,187 ראשי קרב גרעיניים

בזמן שהעולם מתמודד עם מתחים גיאופוליטיים, דו"ח חדש חושף כי ההוצאה הגלובלית על נשק גרעיני זינקה לכמעט 119 מיליארד דולר | מי המדינות שמובילות את המירוץ, כמה ראשי קרב מחזיקה כל מעצמה ומי באמת שולטת בכפתור האדום? (חדשות בעולם)

מנחם גולד
13:48
בחסות התקיפות

דיווח דרמטי: כך נמלט חשוד בריגול למוסד ממעצר של חיזבאללה

תחקיר חושף רשת מודיעין חשודה שפעלה לכאורה עבור המוסד בלבנון ותכננה פיגועים | חשוד אוקראיני נמלט ממעצר חיזבאללה במהלך תקיפות חיל האוויר (בעולם)

אריה רוזן
13:47
קשרים דיפלומטיים

שר החוץ סער מפתיע: זו המדינה האפריקנית בה ישראל תפתח 'משרד ייצוג'

שר החוץ גדעון סער שוחח עם ראש ממשלת פפואה גינאה החדשה והודיע על פתיחת משרד ייצוג • הודה על פתיחת השגרירות בירושלים ב-2023 | צעד דיפלומטי חשוב (פוליטי מדיני)

יוסי נכטיגל
13:46
התקבל מידע מודיעיני

אירוע חמור: עובד שב"ס נתפס כשהוא נהג ברכב בפסילה משנת 2009

פעילות משותפת של יחידת 'ברקאי' ומשטרת ישראל חשפה את ההפרה • העובד נהג ברכב חרף פסילת רישיון משנת 2009 - המעצר התבצע בזכות מידע מודיעיני | המשטרה טיפלה בעניינו | כל הפרטים (משטרה)

קובי רוזן
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