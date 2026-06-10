ארדואן לא רגוע: "התקיפות של ישראל בסוריה ולבנון מסכנות את טורקיה"

יו"ר יש עתיד פרסם טור חריף נגד חוק יסוד לימוד תורה • בנט פנה לחרדים: "אני נלחם עליכם, לא נגדכם" | המתקפה הכפולה (פוליטי מדיני)דוד קליין
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי הסגר הימי שהטיל על איראן הוא "המוצלח ביותר בתולדות הלוחמה הימית". לדבריו, איראן כמעט לא מנהלת פעילות עסקית, אינה משלמת לצבא שלה או את חשבונותיה, והופכת במהירות למדינה כושלת. טראמפ הוסיף כי "שום דבר לא עובר אלא אם אנחנו רוצים בכך - זהו קיר פלדה".צוות בבלי
הנשיא האמריקני תוקף בחריפות את איראן לאחר המתיחות הגוברת • "חיל הים והאוויר שלהם כבר לא קיימים" | ההצהרה המלאה (בעולם)ישראל גרוס
56 חברי כנסת תמכו בחוק בקריאה טרומית • אלו חברי הכנסת שהצביעו נגד ועוררו זעם | "תתבייש לך חוצפן" (חרדים)דוד קליין
בזמן שהעולם מתמודד עם מתחים גיאופוליטיים, דו"ח חדש חושף כי ההוצאה הגלובלית על נשק גרעיני זינקה לכמעט 119 מיליארד דולר | מי המדינות שמובילות את המירוץ, כמה ראשי קרב מחזיקה כל מעצמה ומי באמת שולטת בכפתור האדום? (חדשות בעולם)מנחם גולד
תחקיר חושף רשת מודיעין חשודה שפעלה לכאורה עבור המוסד בלבנון ותכננה פיגועים | חשוד אוקראיני נמלט ממעצר חיזבאללה במהלך תקיפות חיל האוויר (בעולם)אריה רוזן
שר החוץ גדעון סער שוחח עם ראש ממשלת פפואה גינאה החדשה והודיע על פתיחת משרד ייצוג • הודה על פתיחת השגרירות בירושלים ב-2023 | צעד דיפלומטי חשוב (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
פעילות משותפת של יחידת 'ברקאי' ומשטרת ישראל חשפה את ההפרה • העובד נהג ברכב חרף פסילת רישיון משנת 2009 - המעצר התבצע בזכות מידע מודיעיני | המשטרה טיפלה בעניינו | כל הפרטים (משטרה)קובי רוזן
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