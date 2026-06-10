טראמפ מכריז: "לקח להם יותר מידי זמן, עכשיו הם ישלמו את המחיר"

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי הסגר הימי שהטיל על איראן הוא "המוצלח ביותר בתולדות הלוחמה הימית". לדבריו, איראן כמעט לא מנהלת פעילות עסקית, אינה משלמת לצבא שלה או את חשבונותיה, והופכת במהירות למדינה כושלת. טראמפ הוסיף כי "שום דבר לא עובר אלא אם אנחנו רוצים בכך - זהו קיר פלדה".