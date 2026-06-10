טראמפ: הסגר הימי על איראן הצליח — כלכלתה קורסת

במיליארדי דולרים

בזמן שהעולם מתמודד עם מתחים גיאופוליטיים, דו"ח חדש חושף כי ההוצאה הגלובלית על נשק גרעיני זינקה לכמעט 119 מיליארד דולר | מי המדינות שמובילות את המירוץ, כמה ראשי קרב מחזיקה כל מעצמה ומי באמת שולטת בכפתור האדום? (חדשות בעולם)