טראמפ: הסגר הימי על איראן הצליח — כלכלתה קורסת

יו"ר יש עתיד פרסם טור חריף נגד חוק יסוד לימוד תורה • בנט פנה לחרדים: "אני נלחם עליכם, לא נגדכם" | המתקפה הכפולה (פוליטי מדיני)דוד קליין
הנשיא האמריקני תוקף בחריפות את איראן לאחר המתיחות הגוברת • "חיל הים והאוויר שלהם כבר לא קיימים" | ההצהרה המלאה (בעולם)ישראל גרוס
56 חברי כנסת תמכו בחוק בקריאה טרומית • אלו חברי הכנסת שהצביעו נגד ועוררו זעם | "תתבייש לך חוצפן" (חרדים)דוד קליין
בזמן שהעולם מתמודד עם מתחים גיאופוליטיים, דו"ח חדש חושף כי ההוצאה הגלובלית על נשק גרעיני זינקה לכמעט 119 מיליארד דולר | מי המדינות שמובילות את המירוץ, כמה ראשי קרב מחזיקה כל מעצמה ומי באמת שולטת בכפתור האדום? (חדשות בעולם)מנחם גולד
תחקיר חושף רשת מודיעין חשודה שפעלה לכאורה עבור המוסד בלבנון ותכננה פיגועים | חשוד אוקראיני נמלט ממעצר חיזבאללה במהלך תקיפות חיל האוויר (בעולם)אריה רוזן
שר החוץ גדעון סער שוחח עם ראש ממשלת פפואה גינאה החדשה והודיע על פתיחת משרד ייצוג • הודה על פתיחת השגרירות בירושלים ב-2023 | צעד דיפלומטי חשוב (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
פעילות משותפת של יחידת 'ברקאי' ומשטרת ישראל חשפה את ההפרה • העובד נהג ברכב חרף פסילת רישיון משנת 2009 - המעצר התבצע בזכות מידע מודיעיני | המשטרה טיפלה בעניינו | כל הפרטים (משטרה)קובי רוזן
שרון אפק וגיל לימון יצאו נגד השר לביטחון לאומי בשל עיכוב מינויי קצינים רגישים במשטרה, בהם דובר אח"מ: "העובדה שקצינים נדרשים להליך משפטי נגד השר יוצרת אפקט מצנן ופוגעת בעצמאות המשטרה" (משפטי)משה כהן
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