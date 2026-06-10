לפיד משווה לומדי תורה לנהגים דורסים; בנט מנסה לפתות בדברי חלקלקות

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ושלומי. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
ח"כ משה סולומון הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה בניגוד להחלטת הסיעה • סמוטריץ': "מי שאינו מחויב להחלטות הסיעה לא יכול לייצג אותה" | ח"כ מש"ס הטיח בסולומון: "הרב עובדיה מסתכל עליך מלמעלה" (פוליטי מדיני)דוד קליין
כוחות יחידת האיסוף 869 חיסלו יותר מ-20 מחבלים בשבועיים • השמידו תשתיות להפעלת רחפני נפץ נגד לוחמינו | המבצע המתמשך בדרום לבנון (צבא וביטחון)אליהו לוי
דובר צה"ל מסר כי במהלך השבועיים האחרונים חיסלו כוחות צה"ל בשיתוף חיל האוויר יותר מ-20 מחבלים שפעלו לקידום מתווי טרור והיוו איום על הכוחות. בנוסף השמידו הכוחות מספר תשתיות טרור, ביניהן מבנים ששימשו מחבלי חיזבאללה להפעלת רחפני נפץ נגד כוחות צה"ל.צוות בבלי
בקשה רשמית לרשמת המפלגות חושפת מהפך דרמטי • מערכים ליברליים מוחלפים במצע לאומי-דתי | מה מאחורי השינוי הפתאומי (פוליטי מדיני)דוד קליין
צה"ל אישר כי חלק של טיל פגע בבסיס חיל האוויר רמת דוד | הפגיעה בשטח לא מבצעי, ללא נפגעים | כל הפרטים על האירוע (בארץ)משה בשן
כוחות הביטחון מדמים מתקפת פתע רחבת היקף על יישובי העוטף • התרגיל 'כותונת פסים' בוחן מוכנות מבצעית וזמני תגובה | שנתיים ושמונה חודשים אחרי הטבח (צבא וביטחון)אליהו לוי
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