בבלי
מבזקמעבר לפערים

יו"ר סיעת יהדות התורה בבית משפחת לוחם מהציונות הדתית; מעניין

יו"ר יהדות התורה ועוד נציגי ציבור הגיעו לנחם את משפחת הלוחם שנפל בלבנון • בניחום נחשף מערכת קשרים רבת שנים בין המשפחה לעולם התורה והעשייה הציבורית | כשהפערים נעלמים סביב שולחן האבל (חדשות חרדים)

ניחום האבלים של מקלב בבית משפחת יערי
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מבזקים נוספים

17:17
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
17:15
בבלי

חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ושלומי

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ושלומי. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
17:09
משבר בציונות הדתית

סמוטריץ' מדיח את סולומון: ההצבעה המכריעה

ח"כ משה סולומון הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה בניגוד להחלטת הסיעה • סמוטריץ': "מי שאינו מחויב להחלטות הסיעה לא יכול לייצג אותה" | ח"כ מש"ס הטיח בסולומון: "הרב עובדיה מסתכל עליך מלמעלה" (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:55
תשתית רחפני הנפץ

מבצע מודיעיני: כך  חיסלו כוחות האיסוף 20 מחבלים בלבנון

כוחות יחידת האיסוף 869 חיסלו יותר מ-20 מחבלים בשבועיים • השמידו תשתיות להפעלת רחפני נפץ נגד לוחמינו | המבצע המתמשך בדרום לבנון (צבא וביטחון)

אליהו לוי
16:46
בבלי

צה"ל: חיסלנו למעלה מ-20 מחבלים בשבועיים האחרונים

דובר צה"ל מסר כי במהלך השבועיים האחרונים חיסלו כוחות צה"ל בשיתוף חיל האוויר יותר מ-20 מחבלים שפעלו לקידום מתווי טרור והיוו איום על הכוחות. בנוסף השמידו הכוחות מספר תשתיות טרור, ביניהן מבנים ששימשו מחבלי חיזבאללה להפעלת רחפני נפץ נגד כוחות צה"ל.

צוות בבלי
16:45
מהפך פוליטי בשקט

מפלגת 'חופש' משנה פניה לחלוטין: כך תיראה 'עמי חי לעד'

בקשה רשמית לרשמת המפלגות חושפת מהפך דרמטי • מערכים ליברליים מוחלפים במצע לאומי-דתי | מה מאחורי השינוי הפתאומי (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:38
נזק נגרם

הותר לפרסום: חלק של טיל פגע בבסיס חיל האוויר במהלך ההסלמה מול איראן

צה"ל אישר כי חלק של טיל פגע בבסיס חיל האוויר רמת דוד | הפגיעה בשטח לא מבצעי, ללא נפגעים | כל הפרטים על האירוע (בארץ)

משה בשן
16:38
מתכוננים לתרחיש

תרגיל מבצעי בדרום: כך צה"ל מתכונן למתקפה הבאה

כוחות הביטחון מדמים מתקפת פתע רחבת היקף על יישובי העוטף • התרגיל 'כותונת פסים' בוחן מוכנות מבצעית וזמני תגובה | שנתיים ושמונה חודשים אחרי הטבח (צבא וביטחון)

אליהו לוי
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