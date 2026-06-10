"בגלל השריפות בהרי ירושלים": זה ההסבר לפקקים הכבדים שהיו היום בכביש 1

משבר בציונות הדתית

ח"כ משה סולומון הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה בניגוד להחלטת הסיעה • סמוטריץ': "מי שאינו מחויב להחלטות הסיעה לא יכול לייצג אותה" | ח"כ מש"ס הטיח בסולומון: "הרב עובדיה מסתכל עליך מלמעלה" (פוליטי מדיני)