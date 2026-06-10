בבלי
מבזקגל אנטישמיות

"השנאה בברלין": בעלי מאפייה יהודית נאלצו לסגור בגלל הטרדות

בני הזוג שניהלו את 'Babka & Krantz' ספגו התעללות מילולית מתמדת • הסניף ליד אתר הנצחת השואה נסגר ראשון | "זו תקופה רגישה מאוד עבורנו" (בעולם)

אילוסטרציה | צילום: שאטרסטוק
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מבזקים נוספים

17:28
שורד השבי מדבר

אלי שרעבי תוקף:   "אין לי עניין עם ראש הממשלה"

שורד השבי אלי שרעבי מסרב להיפגש עם ראש הממשלה • "זו נאיביות לחשוב שמפגש ישנה משהו" | הביקורת הנוקבת על היעדר ועדת חקירה (בארץ)

משה כץ
17:25
פניה דחופה לצה"ל

חבר הכנסת מיש עתיד: "צעירים חרדים מקבלים פטור נפשי ללא ידיעתם"

חבר הכנסת דורש מראש אכ"א לבחון מחדש את מנגנון הפטורים • צעירים מגלים להפתעתם שהוגדרו כבעלי פטור נפשי מבלי שביקשו | "מרמה פושעת שפוגעת בזכויות הפרט" (חדשות חרדים)

משה כץ
17:17
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
17:15
בבלי

חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ושלומי

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ושלומי. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
17:09
משבר בציונות הדתית

סמוטריץ' מדיח את סולומון: ההצבעה המכריעה

ח"כ משה סולומון הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה בניגוד להחלטת הסיעה • סמוטריץ': "מי שאינו מחויב להחלטות הסיעה לא יכול לייצג אותה" | ח"כ מש"ס הטיח בסולומון: "הרב עובדיה מסתכל עליך מלמעלה" (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:55
תשתית רחפני הנפץ

מבצע מודיעיני: כך  חיסלו כוחות האיסוף 20 מחבלים בלבנון

כוחות יחידת האיסוף 869 חיסלו יותר מ-20 מחבלים בשבועיים • השמידו תשתיות להפעלת רחפני נפץ נגד לוחמינו | המבצע המתמשך בדרום לבנון (צבא וביטחון)

אליהו לוי
16:46
בבלי

צה"ל: חיסלנו למעלה מ-20 מחבלים בשבועיים האחרונים

דובר צה"ל מסר כי במהלך השבועיים האחרונים חיסלו כוחות צה"ל בשיתוף חיל האוויר יותר מ-20 מחבלים שפעלו לקידום מתווי טרור והיוו איום על הכוחות. בנוסף השמידו הכוחות מספר תשתיות טרור, ביניהן מבנים ששימשו מחבלי חיזבאללה להפעלת רחפני נפץ נגד כוחות צה"ל.

צוות בבלי
16:45
מהפך פוליטי בשקט

מפלגת 'חופש' משנה פניה לחלוטין: כך תיראה 'עמי חי לעד'

בקשה רשמית לרשמת המפלגות חושפת מהפך דרמטי • מערכים ליברליים מוחלפים במצע לאומי-דתי | מה מאחורי השינוי הפתאומי (פוליטי מדיני)

דוד קליין
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