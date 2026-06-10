בבלי
מבזקבבלי

חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ושלומי

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ושלומי. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

מבזקים נוספים

17:28
שורד השבי מדבר

אלי שרעבי תוקף:   "אין לי עניין עם ראש הממשלה"

שורד השבי אלי שרעבי מסרב להיפגש עם ראש הממשלה • "זו נאיביות לחשוב שמפגש ישנה משהו" | הביקורת הנוקבת על היעדר ועדת חקירה (בארץ)

משה כץ
17:25
פניה דחופה לצה"ל

חבר הכנסת מיש עתיד: "צעירים חרדים מקבלים פטור נפשי ללא ידיעתם"

חבר הכנסת דורש מראש אכ"א לבחון מחדש את מנגנון הפטורים • צעירים מגלים להפתעתם שהוגדרו כבעלי פטור נפשי מבלי שביקשו | "מרמה פושעת שפוגעת בזכויות הפרט" (חדשות חרדים)

משה כץ
17:17
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
17:09
משבר בציונות הדתית

סמוטריץ' מדיח את סולומון: ההצבעה המכריעה

ח"כ משה סולומון הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה בניגוד להחלטת הסיעה • סמוטריץ': "מי שאינו מחויב להחלטות הסיעה לא יכול לייצג אותה" | ח"כ מש"ס הטיח בסולומון: "הרב עובדיה מסתכל עליך מלמעלה" (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:55
תשתית רחפני הנפץ

מבצע מודיעיני: כך  חיסלו כוחות האיסוף 20 מחבלים בלבנון

כוחות יחידת האיסוף 869 חיסלו יותר מ-20 מחבלים בשבועיים • השמידו תשתיות להפעלת רחפני נפץ נגד לוחמינו | המבצע המתמשך בדרום לבנון (צבא וביטחון)

אליהו לוי
16:46
בבלי

צה"ל: חיסלנו למעלה מ-20 מחבלים בשבועיים האחרונים

דובר צה"ל מסר כי במהלך השבועיים האחרונים חיסלו כוחות צה"ל בשיתוף חיל האוויר יותר מ-20 מחבלים שפעלו לקידום מתווי טרור והיוו איום על הכוחות. בנוסף השמידו הכוחות מספר תשתיות טרור, ביניהן מבנים ששימשו מחבלי חיזבאללה להפעלת רחפני נפץ נגד כוחות צה"ל.

צוות בבלי
16:45
מהפך פוליטי בשקט

מפלגת 'חופש' משנה פניה לחלוטין: כך תיראה 'עמי חי לעד'

בקשה רשמית לרשמת המפלגות חושפת מהפך דרמטי • מערכים ליברליים מוחלפים במצע לאומי-דתי | מה מאחורי השינוי הפתאומי (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:38
נזק נגרם

הותר לפרסום: חלק של טיל פגע בבסיס חיל האוויר במהלך ההסלמה מול איראן

צה"ל אישר כי חלק של טיל פגע בבסיס חיל האוויר רמת דוד | הפגיעה בשטח לא מבצעי, ללא נפגעים | כל הפרטים על האירוע (בארץ)

משה בשן
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