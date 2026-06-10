בבלי
מבזקבבלי

טראמפ חושף: 200 מיכליות נפט חצו את הורמוז לאחר פיצוץ מכ"מ איראני

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף כי ארה"ב הוציאה יותר מ-200 מיכליות נפט עם 100 מיליון חביות דרך מצר הורמוז. לדבריו, אתמול חצו 22 מיכליות עם אורות כבויים לאחר שארה"ב פוצצה את מערכות המכ"ם האיראניות. טראמפ טען כי זו הסיבה שמחיר חבית הנפט עומד על כ-85 דולר, והסיק: "מבחינת איראן זה נגמר".

מבזקים נוספים

17:47
התערבות פסולה?

פרשת אוריך: השרה דורשת מיו"ר ועדת הבחירות לבחון את ההתנהלות

השרה פנתה ליו"ר ועדת הבחירות בדרישה לבחון התערבות פסולה בהליך הבחירות • "צעדים בעלי השלכות פוליטיות בתקופת בחירות רק כאשר קיימת הצדקה חיונית" | המכתב המלא (פוליטי מדיני)

דוד קליין
17:26
זירה קשה ומורכבת

אסון בירושלים: הרוגה ופצוע בינוני כתוצאה מפיצוץ בלון גז - זה מה שהתגלה בחקירה הראשונית

אישה כבת 80 נהרגה וגבר כבן 50 נפצע קשה, בפיצוץ עז שחולל הרס רב במבנה מגורים ברחוב המלאך ברובע היהודי שבעיר העתיקה | מחקירה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי האסון נגרם בעקבות דליפת גז חמורה במטבח של אחת הדירות, שהגיעה לתחום נפיצות והובילה לפיצוץ הקטלני (בארץ)

בני סולומון
16:47
בבלי

שר האוצר האמריקאי: כל נזק שאיראן תגרום יקוזז מכספיה

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הזהיר כי המשטר האיראני יפסיד במשחק סכום אפס שהוא משחק. לדבריו, כל נזק שאיראן תגרום לבעלות ברית של ארה"ב במפרץ ימומן מכספים שיילקחו מחשבונות איראניים. בסנט הוסיף כי כל אגרה שתשולם לרשות מצר הורמוז תקוזז מכספים איראניים, וכל מתקפה שאיראן תפתח בה רק תעמיק את ההשלכות הכלכליות והפיננסיות שהיא תתמודד איתן.

צוות בבלי
16:15
חשיפה מזעזעת

התיעוד המפליל: מנהל בית הספר התגלה כמקושר לחמאס

ח"כ סוכות ערך ביקור חירום בבית ספר בשועפאט • מנהל המוסד מקושר לעמותות חמאס • הטיח בפניו תיעוד מפליל ועזב את המקום | "לא ייתכן שבירת ישראל תהפוך למרחב שבו ארגוני טרור בונים תשתיות" (חדשות חרדים)

יוני גבאי
16:01
"זה קצת משונה"

הפסד לפרקליטות: שופט המחוזי קבע פסק כי אוריך לא יורחק מלשכת רה״מ

בית המשפט המחוזי דן בבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך מלשכת רה"מ בעקבות בקשת  • "אם אז בשיא הרגע הקריטי הסכמתם שהוא יחזור אז היום אתם מבקשים להרחיק?|הפרקליטות: נאלצנו להסכים בגלל המלחמה (משפט)

משה כהן
15:43
לוקחת עמדה

המדינה שתחסום כל סנקציה על בן גביר: "אפילו אל תנסו"

שר החוץ הצ'כי הבהיר לשותפיו באיחוד האירופי כי ארצו תחסום כל הצעה להטיל סנקציות על השר בן גביר • לדבריו, מהלך כזה רק יחזק את פופולריות השר בישראל | ההתנגדות הנחרצת (בעולם)

כיכר השבת
15:34
מתיחות קיצונית במפרץ

טראמפ מכריז על תקיפה עוצמתית באיראן הלילה: ״נשתלט על שדות הנפט"

הנשיא האמריקני מכריז על תקיפה נרחבת באיראן עוד הלילה • טוען כי מערכות ההגנה האיראניות הושמדו לחלוטין | "נשתלט על אי ח'ארג' ושדות הנפט" (בעולם)

יוסי נכטיגל
15:27
אזהרה חריפה

3 שעות ליום השיבוש; העו"ד החרדי בפנייה דחופה למפכ"ל - "עצור את האלימות נגד החרדים!"

דרמה רגע לפני יציאת אלפי פעילי 'הפלג הירושלמי' למחאות ברחבי הארץ • בזמן שהמארגנים שומרים על עמימות מוחלטת לגבי נקודות החסימה, עו"ד מנחם שטאובר שיגר פנייה דחופה למפכ"ל המשטרה: "עצור את האלימות הברוטלית והאכיפה הבררנית כלפי הציבור החרדי" • המכתב המלא (חרדים)

חיים רוזנבוים
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