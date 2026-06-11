בבלי

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הזהיר כי המשטר האיראני יפסיד במשחק סכום אפס שהוא משחק. לדבריו, כל נזק שאיראן תגרום לבעלות ברית של ארה"ב במפרץ ימומן מכספים שיילקחו מחשבונות איראניים. בסנט הוסיף כי כל אגרה שתשולם לרשות מצר הורמוז תקוזז מכספים איראניים, וכל מתקפה שאיראן תפתח בה רק תעמיק את ההשלכות הכלכליות והפיננסיות שהיא תתמודד איתן.