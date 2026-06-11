טראמפ מכריז על תקיפה עוצמתית באיראן הלילה: ״נשתלט על שדות הנפט"

השרה פנתה ליו"ר ועדת הבחירות בדרישה לבחון התערבות פסולה בהליך הבחירות • "צעדים בעלי השלכות פוליטיות בתקופת בחירות רק כאשר קיימת הצדקה חיונית" | המכתב המלא (פוליטי מדיני)דוד קליין
אישה כבת 80 נהרגה וגבר כבן 50 נפצע קשה, בפיצוץ עז שחולל הרס רב במבנה מגורים ברחוב המלאך ברובע היהודי שבעיר העתיקה | מחקירה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי האסון נגרם בעקבות דליפת גז חמורה במטבח של אחת הדירות, שהגיעה לתחום נפיצות והובילה לפיצוץ הקטלני (בארץ)בני סולומון
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הזהיר כי המשטר האיראני יפסיד במשחק סכום אפס שהוא משחק. לדבריו, כל נזק שאיראן תגרום לבעלות ברית של ארה"ב במפרץ ימומן מכספים שיילקחו מחשבונות איראניים. בסנט הוסיף כי כל אגרה שתשולם לרשות מצר הורמוז תקוזז מכספים איראניים, וכל מתקפה שאיראן תפתח בה רק תעמיק את ההשלכות הכלכליות והפיננסיות שהיא תתמודד איתן.צוות בבלי
ח"כ סוכות ערך ביקור חירום בבית ספר בשועפאט • מנהל המוסד מקושר לעמותות חמאס • הטיח בפניו תיעוד מפליל ועזב את המקום | "לא ייתכן שבירת ישראל תהפוך למרחב שבו ארגוני טרור בונים תשתיות" (חדשות חרדים)יוני גבאי
בית המשפט המחוזי דן בבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך מלשכת רה"מ בעקבות בקשת • "אם אז בשיא הרגע הקריטי הסכמתם שהוא יחזור אז היום אתם מבקשים להרחיק?|הפרקליטות: נאלצנו להסכים בגלל המלחמה (משפט)משה כהן
שר החוץ הצ'כי הבהיר לשותפיו באיחוד האירופי כי ארצו תחסום כל הצעה להטיל סנקציות על השר בן גביר • לדבריו, מהלך כזה רק יחזק את פופולריות השר בישראל | ההתנגדות הנחרצת (בעולם)כיכר השבת
דרמה רגע לפני יציאת אלפי פעילי 'הפלג הירושלמי' למחאות ברחבי הארץ • בזמן שהמארגנים שומרים על עמימות מוחלטת לגבי נקודות החסימה, עו"ד מנחם שטאובר שיגר פנייה דחופה למפכ"ל המשטרה: "עצור את האלימות הברוטלית והאכיפה הבררנית כלפי הציבור החרדי" • המכתב המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
שר ההגנה הבריטי ג'ון הילי התפטר בעקבות מחלוקת תקציבית עם ראש הממשלה סטארמר | הוא הזהיר מפני פגיעה במוכנות הצבא ובביטחון בריטניה (בעולם)אריה רוזן
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