שר האוצר האמריקאי: כל נזק שאיראן תגרום יקוזז מכספיה

"זה קצת משונה"

בית המשפט המחוזי דן בבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך מלשכת רה"מ בעקבות בקשת • "אם אז בשיא הרגע הקריטי הסכמתם שהוא יחזור אז היום אתם מבקשים להרחיק?|הפרקליטות: נאלצנו להסכים בגלל המלחמה (משפט)