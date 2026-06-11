בבלי
מבזקבדרך לא שגרתית

תחקיר חדש חושף: כך תקבלו חנינה מדונלד טראמפ

תחקיר של 'רויטרס' חושף שינוי דרמטי בתהליך החנינות בארה"ב: לוביסטים ומשפיענים מעבירים בקשות ישירות לבית הלבן במקום דרך משרד המשפטים, ויש לנם גם שיטה מיוחדת מה להגיד לנשיא (בעולם)

הנשיא טראמפ | צילום: צילום: הבית הלבן
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מבזקים נוספים

11:39
בבלי

צה"ל: התרעות בנחל עוז ועלומים היו זיהוי שווא

דובר צה"ל מדווח כי התרעות שהופעלו לפני זמן קצר באזור נחל עוז ובעלומים היו זיהוי שווא.

צוות בבלי
11:36
בבלי

אזעקות בעוטף עזה - האירוע הסתיים

פיקוד העורף דיווח על אזעקות באזור עוטף עזה, ביישובי נחל עוז ועלומים. האירוע הסתיים והשוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.

צוות בבלי
11:19
בבלי

איראן: מזכר הבנות עם ארה"ב כולל הסרת סנקציות ונסיגת כוחות אמריקניים

סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" מדווחת על מזכר הבנות מתגבש עם וושינגטון. לפי הדיווח, ההסכם כולל התחייבות אמריקנית להסרת סנקציות ולנסיגת כוחות מאזורים סמוכים לאיראן. המשא ומתן הסופי יתמקד בסוגיות גרעין וכלכלה, אך לא יכלול את תוכנית הטילים האיראנית. המזכר כולל גם פתיחה מחדש של מצר הורמוז, ביטול סנקציות על נפט ושחרור כספים איראניים מוקפאים. טיוטת ההסכם טרם קיבלה אישור סופי.

צוות בבלי
09:51
בבלי

איראן שיגרה כטב"מים לעבר ספינות במצר הורמוז — כוחות ארה"ב יירטו

איראן שיגרה הלילה מספר כטב"מים מתאבדים לעבר ספינות סוחר שניסו לחצות את מצר הורמוז. כוחות אמריקאים יירטו 2 כטב"מים איראנים, ותנועת השייט המשיכה לזרום. התקרית מתרחשת על רקע הכרזות על הסכם מתגבש עם איראן.

צוות בבלי
07:48
גזר דין חמור

30 שנות מאסר נוספות לנשיא דרום קוריאה: "הטיס רחפנים לצפון"

יון סוק יאול הורשע בהנחיית חדירת רחפנים לצפון קוריאה באוקטובר 2024 • התובעים: פעל בכוונה ליצור עילה להכרזת משטר צבאי | גזר דין נוסף לנשיא המודח (בעולם)

ישראל גרוס
07:46
"החוטפים הגיעו"

דרמה לילית באשדוד: בחור ישיבה נעצר במחסום משטרתי ושוחרר מחשש למהומות

במהלך פעילות של שוטרי סיור בכניסה לעיר, עוכב רכב ובו בחור ישיבה | לאחר שהוזמנה משטרה צבאית, התאספו במקום עשרות מפגינים שהוקפצו על ידי 'החוטפים הגיעו' - והבחור שוחרר (חרדים)

חזקי שטרן
07:31
הקטל בכבישים

יממה קטלנית: חמישה הרוגים בחמש תאונות דרכים ברחבי הארץ

צעיר בן 20 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 • אישה כבת 50 נפטרה לאחר שרכבה התהפך בכביש 4 | הקטל בכבישים ממשיך לגבות מחיר כבד (חדשות)

משה כץ
07:27
ירוצו ביחד?

מטה נפתלי בנט: "לפיד וחורב הורסים לנו את הקמפיין"

מתיחות עזה בהנהגת קמפיין 'ביחד' לאור הצניחה בסקרים • גורם בכיר: "שני 'פיגועים' בקמפיין - לפיד וחורב" | הסכסוכים החריפים (פוליטי מדיני)

דוד קליין
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