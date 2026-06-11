סוכנות פארס האיראנית: ארה"ב נסוגה מתוספות להסכם וחזרה לנוסח המקורי

בבלי

סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" מדווחת על מזכר הבנות מתגבש עם וושינגטון. לפי הדיווח, ההסכם כולל התחייבות אמריקנית להסרת סנקציות ולנסיגת כוחות מאזורים סמוכים לאיראן. המשא ומתן הסופי יתמקד בסוגיות גרעין וכלכלה, אך לא יכלול את תוכנית הטילים האיראנית. המזכר כולל גם פתיחה מחדש של מצר הורמוז, ביטול סנקציות על נפט ושחרור כספים איראניים מוקפאים. טיוטת ההסכם טרם קיבלה אישור סופי.