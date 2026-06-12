אזעקות בקו העימות ובמטולה בעקבות ירי רקטות

דובר צה"ל מדווח כי התרעות שהופעלו לפני זמן קצר באזור נחל עוז ובעלומים היו זיהוי שווא.צוות בבלי
פיקוד העורף דיווח על אזעקות באזור עוטף עזה, ביישובי נחל עוז ועלומים. האירוע הסתיים והשוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.צוות בבלי
סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" מדווחת על מזכר הבנות מתגבש עם וושינגטון. לפי הדיווח, ההסכם כולל התחייבות אמריקנית להסרת סנקציות ולנסיגת כוחות מאזורים סמוכים לאיראן. המשא ומתן הסופי יתמקד בסוגיות גרעין וכלכלה, אך לא יכלול את תוכנית הטילים האיראנית. המזכר כולל גם פתיחה מחדש של מצר הורמוז, ביטול סנקציות על נפט ושחרור כספים איראניים מוקפאים. טיוטת ההסכם טרם קיבלה אישור סופי.צוות בבלי
איראן שיגרה הלילה מספר כטב"מים מתאבדים לעבר ספינות סוחר שניסו לחצות את מצר הורמוז. כוחות אמריקאים יירטו 2 כטב"מים איראנים, ותנועת השייט המשיכה לזרום. התקרית מתרחשת על רקע הכרזות על הסכם מתגבש עם איראן.צוות בבלי
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