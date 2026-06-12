איראן: מזכר הבנות עם ארה"ב כולל הסרת סנקציות ונסיגת כוחות אמריקניים

בבלי

איראן שיגרה הלילה מספר כטב"מים מתאבדים לעבר ספינות סוחר שניסו לחצות את מצר הורמוז. כוחות אמריקאים יירטו 2 כטב"מים איראנים, ותנועת השייט המשיכה לזרום. התקרית מתרחשת על רקע הכרזות על הסכם מתגבש עם איראן.