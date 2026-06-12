צה"ל: חוסלו 10 מפקדי שטח בכירים של חזבאללה בתקופה האחרונה

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י פירט בראיון לטלוויזיה האיראנית את תנאי ההסכם המתגבש עם ארה"ב: ההסכם כולל שני שלבים, כאשר סוגיית הגרעין הועברה לשלב השני. במסגרת ההסכם ישוחררו נכסים מוקפאים של איראן ותגובש תוכנית שיקום לפיצוי על נזקים. עראקג'י הבהיר כי סיום המלחמה יכלול את כל החזיתות לרבות לבנון ונסיגת ישראל מדרום לבנון, וכי איראן לא תעזוב את חזבאללה. לגבי מצר הורמוז, הוא הדגיש כי ניהולו ישתנה ותיגבנה אגרות עבור שירותים שניתנו עד כה בחינם. החתימה הראשונית עשויה להתבצע באופן דיגיטלי בימים הקרובים.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במנרה בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות במרגליות. האירוע החל בשעה 22:11. השוהים באזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות בצת. השוהים באזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הגיב לדיווחים על הסכם אפשרי עם איראן: "יש הרבה מידע שקרי לגבי ההסכם האפשרי". ואנס הבהיר כי איראן לא תקבל כסף רק בגלל חתימה על הסכם, וההסכם בנוי כך שהאינטרסים של ארה"ב ובעלות בריתה יקבלו עדיפות. "אם איראן תעמוד בהתחייבויותיה - יוזרמו אליה הטבות כלכליות". ואנס תקף מבקרים שסומכים על "דיווחים תקשורתיים שלא אומתו" ועל "פוסטים אנונימיים ברשתות החברתיות", והבטיח: "הנשיא יביא לנו תוצאה טובה".צוות בבלי
צה"ל חיסל אתמול ברצועת עזה שלושה מחבלים בכירים שתכננו לבצע פיגועים נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. בין החוסלו: צאסלאם חסן צאלח וסאמי גמיל אבו דלאל, מפקדי מחלקה בארגון הג'יהאד האיסלאמי, ואובי מאמון צאלח פרואנה, סגן מפקד פלוגה בחמאס. המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות לאחר שהיוו איום מיידי על הכוחות.צוות בבלי
ישראל, קפריסין, יוון וארה"ב השיקו היום ביוסטון את "מרכז האנרגיה של מזרח הים התיכון". ארבע המדינות הסכימו לגבש עד סוף השנה מפת דרכים משותפת לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה. היוזמה, במסגרת דיאלוג האנרגיה 3+1, תתמקד בביטחון אנרגטי, פיתוח מאגרי גז ימיים, תשתיות, חדשנות ומחקר.צוות בבלי
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