שר החוץ האיראני: ההסכם עם ארה"ב יכלול שחרור נכסים וגביית אגרות במצר הורמוז

בבלי

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הגיב לדיווחים על הסכם אפשרי עם איראן: "יש הרבה מידע שקרי לגבי ההסכם האפשרי". ואנס הבהיר כי איראן לא תקבל כסף רק בגלל חתימה על הסכם, וההסכם בנוי כך שהאינטרסים של ארה"ב ובעלות בריתה יקבלו עדיפות. "אם איראן תעמוד בהתחייבויותיה - יוזרמו אליה הטבות כלכליות". ואנס תקף מבקרים שסומכים על "דיווחים תקשורתיים שלא אומתו" ועל "פוסטים אנונימיים ברשתות החברתיות", והבטיח: "הנשיא יביא לנו תוצאה טובה".