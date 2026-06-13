התרעות במטולה על חדירת כלי טיס עוין

בבלי

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י פירט בראיון לטלוויזיה האיראנית את תנאי ההסכם המתגבש עם ארה"ב: ההסכם כולל שני שלבים, כאשר סוגיית הגרעין הועברה לשלב השני. במסגרת ההסכם ישוחררו נכסים מוקפאים של איראן ותגובש תוכנית שיקום לפיצוי על נזקים. עראקג'י הבהיר כי סיום המלחמה יכלול את כל החזיתות לרבות לבנון ונסיגת ישראל מדרום לבנון, וכי איראן לא תעזוב את חזבאללה. לגבי מצר הורמוז, הוא הדגיש כי ניהולו ישתנה ותיגבנה אגרות עבור שירותים שניתנו עד כה בחינם. החתימה הראשונית עשויה להתבצע באופן דיגיטלי בימים הקרובים.