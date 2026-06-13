יו"ר התאחדות הכדורגל הפלסטינית נדחה מכניסה למונדיאל 2026

כוחות חטיבה 551 חיסלו במהלך השבוע האחרון שבעה מחבלי חיזבאללה שפעלו מתוך תוואי תת-קרקעי בדרום לבנון. התוואי שימש לאחסון תחמושת, מרגמות ואספקת מזון לפעילות נגד כוחות צה"ל. החיסול בוצע בשיתוף חיל האוויר, ארטילריה ורחפנים. הכוחות זיהו על המחבלים נשקים מסוג קלצ'ניקוב וציוד צבאי, והשמידו עמדות שיגור ואמצעי לחימה בסמוך למקום.צוות בבלי
חזבאללה מדווח כי כוחות צה"ל הגיעו לפאתי הכפר מג'דל זון בגזרה המערבית של דרום לבנון, מעבר לקו הצהוב. הכוחות הגיעו מאזור הכפר שמע לכיוון צומת טירחרפא ומשם עלו לכיוון מג'דל זון. חזבאללה מדווח כי שיגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בשעה 12:50 היום. ההתקדמות בגזרה המערבית מתרחשת במקביל להתקדמות ברכס עלי א-טאהר בגזרה המרכזית.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות ביישוב מרגליות בעקבות חדירת כלי טיס עוין לשטח ישראל. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
צה"ל השיק הלילה מתקפה קרקעית וכבש את כפר תבנית ואת רכס עלי א-טאהר האסטרטגי הצופה על נבטיה. מקורות לבנוניים מדווחים כי כוחות צה"ל הצליחו להגיע לרכס ולכבוש אותו. כיבוש הרכס נותן לצה"ל יתרון צבאי משמעותי בשל שליטה על שטח הצופה על האזור כולו. לפי מקורות לבנוניים, ברכס מצויה מנהרה תת קרקעית אסטרטגית של חזבאללה. ערוצי חזבאללה טוענים כי ההתנגדות הלבנונית בולמת את כוחות צה"ל.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות במטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין לשטח ישראל. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות בצפון. התרעות התקבלו במשגב עם עקב ירי רקטות וטילים. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן.צוות בבלי
שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י פירט בראיון לטלוויזיה האיראנית את תנאי ההסכם המתגבש עם ארה"ב: ההסכם כולל שני שלבים, כאשר סוגיית הגרעין הועברה לשלב השני. במסגרת ההסכם ישוחררו נכסים מוקפאים של איראן ותגובש תוכנית שיקום לפיצוי על נזקים. עראקג'י הבהיר כי סיום המלחמה יכלול את כל החזיתות לרבות לבנון ונסיגת ישראל מדרום לבנון, וכי איראן לא תעזוב את חזבאללה. לגבי מצר הורמוז, הוא הדגיש כי ניהולו ישתנה ותיגבנה אגרות עבור שירותים שניתנו עד כה בחינם. החתימה הראשונית עשויה להתבצע באופן דיגיטלי בימים הקרובים.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במנרה בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
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