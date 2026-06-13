צה"ל מבצע ירי ארטילרי כבד על רכס עלי א-טאהר בלבנון

לקראת חתימה

גורמים בכירים בישראל מתריעים בחריפות נגד ההסכם המתגבש • טוענים: האיראנים קיבלו את כל מה שרצו | "מה יהיה המנוף האמריקני אחרי 60 יום?" (בעולם)