בבלי
מבזקחמוש באבן ענקית

פלסטיני ניסה לתקוף בשבת חווה בבנימין, ובנס הוא נוטרל על ידי תושב המקום

פלסטיני הגיע לחווה חמוש באבן גדולה וניסה לתקוף תושב • האזרח השיב בירי ונטרל את המפגע • החשוד פונה לטיפול רפואי ויועבר לחקירה | אירוע תקיפה בשומרון (צבא וביטחון)

פעילות כוחות צה"ל בבנימין | צילום: צילום: דובר צה"ל
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מבזקים נוספים

03:09
בבלי

התרעות בעג'ר על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות ביישוב עג'ר בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים על ידי כוחות הביטחון.

צוות בבלי
03:03
בבלי

אזעקות בקו העימות ובמטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות ובמטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן. האזעקה התקבלה בשעה 3:02.

צוות בבלי
23:36
בבלי

פיקוד העורף: זוהו שיגורים מלבנון לעבר קו העימות

פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר יישובים בקו העימות. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה.

צוות בבלי
23:36
בבלי

אזעקות בקו העימות ובמטולה בעקבות ירי רקטות

פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות ובמטולה בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן. במטולה זמן ההתרעה הוא 15 שניות.

צוות בבלי
23:22
בבלי

הפגנות מחאה באיראן נגד הסכם מתגבש עם ארה"ב

תומכי הקו השמרני באיראן יצאו להפגנות מחאה נגד ההסכם המסתמן עם ארה"ב. המפגינים קראו קריאות גנאי נגד שר החוץ עבאס עראקג'י ויו"ר הפרלמנט מחמד קאליבאף, כולל קריאות "מוות לקאליבאף" ודרישה לנקום את חיסולו של עלי ח'אמינאי. ההפגנות התקיימו בכיכר אבן סינאא' בטהרן ובעיר משהד.

צוות בבלי
23:03
המשטרה פתחה בבדיקה

טרגדיה נוראית: פעוט בן 8 ימים איבד את הכרתו באולם שמחות – ונפטר בבית החולים

תינוק בן 8 ימים פונה ללא דופק מיישוב במטה בנימין • צוותי מד"א וההדסה ניסו להחיות אך נאלצו לקבוע מוות | המשטרה פתחה בבדיקת האירוע (בארץ)

קובי אטינגר
22:36
לקראת חתימה

בכירים בישראל מתריעים: ההסכם עם איראן מסכן את ביטחוננו באופן חמור

גורמים בכירים בישראל מתריעים בחריפות נגד ההסכם המתגבש • טוענים: האיראנים קיבלו את כל מה שרצו | "מה יהיה המנוף האמריקני אחרי 60 יום?" (בעולם)

יוני גבאי
22:18
בדרום ובמרכז

טרגדיה: פעוט בן 3 נפטר לאחר שלא התחסן; בן 4 במצב אנוש - לאחר שטבע

פעוט בן 3 הגיע בשבת למיון דנה במצב קשה ונפטר למרות מאמצי ההחייאה | ילד בן 4 טבע בחוף באשקלון | רופאי ילדים קוראים לציבור לחסן נגד מנינגוקוק B | הזיהום הקטלני שאפשר למנוע (חדשות בריאות)

שאול כהנא
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