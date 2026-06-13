בכירים בישראל מתריעים: ההסכם עם איראן מסכן את ביטחוננו באופן חמור

בבלי

תומכי הקו השמרני באיראן יצאו להפגנות מחאה נגד ההסכם המסתמן עם ארה"ב. המפגינים קראו קריאות גנאי נגד שר החוץ עבאס עראקג'י ויו"ר הפרלמנט מחמד קאליבאף, כולל קריאות "מוות לקאליבאף" ודרישה לנקום את חיסולו של עלי ח'אמינאי. ההפגנות התקיימו בכיכר אבן סינאא' בטהרן ובעיר משהד.