טרגדיה נוראית: פעוט בן 8 ימים איבד את הכרתו באולם שמחות – ונפטר בבית החולים

צה"ל הפעיל התרעות ביישוב עג'ר בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים על ידי כוחות הביטחון.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות ובמטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן. האזעקה התקבלה בשעה 3:02.צוות בבלי
פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר יישובים בקו העימות. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות ובמטולה בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן. במטולה זמן ההתרעה הוא 15 שניות.צוות בבלי
תומכי הקו השמרני באיראן יצאו להפגנות מחאה נגד ההסכם המסתמן עם ארה"ב. המפגינים קראו קריאות גנאי נגד שר החוץ עבאס עראקג'י ויו"ר הפרלמנט מחמד קאליבאף, כולל קריאות "מוות לקאליבאף" ודרישה לנקום את חיסולו של עלי ח'אמינאי. ההפגנות התקיימו בכיכר אבן סינאא' בטהרן ובעיר משהד.צוות בבלי
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