בבלי
מבזקבבלי

3 בעיות מרכזיות לישראל בהסכם בין איראן לארה"ב

היום צפוי להיחתם מזכר הבנות בין איראן לארה"ב שיוביל לפתיחה מיידית של מצר הורמוז ולתקופה של 60 יום לניסיון הגעה להסכם כולל. שלוש בעיות מרכזיות עולות מבחינת ישראל: 1. מצר הורמוז ייפתח באופן מיידי - איראן תשוב לייצא נפט ולהרוויח 400-500 מיליון דולר ליום מבלי שנתנה תמורה ממשית. 2. סוגיית הגרעין - איראן לא הסכימה להשמיד את האורניום המועשר ולא הסכימה שלא להעשיר אורניום, זה נושא לדיון ב-60 הימים הקרובים. 3. סוגיית לבנון - האיראנים דורשים הפסקת אש מוחלטת בכל החזיתות ובראשן בלבנון. לחץ אמריקאי משמעותי צפוי על המשך פעילות צה"ל בדרום לבנון. הסכמה ישראלית לנסיגה או הפסקת לחימה תוביל להישג איראני ממשי - הצלת חזבאללה ופגיעה במו"מ בין ישראל ללבנון.

מבזקים נוספים

13:38
כוננות ודריכות גבוהה

תקיפה דרמטית נוספת של צה"ל ברובע הדאחייה בביירות: "ישראל לא תסבול ירי לשטחה"

האם הסבב מול איראן יחזור פעם נוספת? ישראל תקפה היום בשעת צהרים ברובע הדאחייה בבירת לבנון בירות - כתגובה לירי חיזבאללה לעבר יישובי ישראל | נתניהו וכ"ץ הבהירו בהודעה משותפת: "לא נסבול ירי לשטח ישראל" (אקטואליה, ביטחון)

ב. ניסני
13:33
פרו פלסטינים

הקו הסגול: קרונות הרכבת הקלה הושחתו בספרד

רעולי פנים ניפצו שמשות וריססו גרפיטי אדום על קרונות הרכבת הקלה • הקרונות מיועדים לקו הסגול בירושלים ואוחסנו במתחם פתוח | ארגון BDZ מכריז על קמפיין מחאות (בעולם)

דוד ישראלי
13:15
איראן תהרוס את המסיבה?

הבית הלבן מעולם לא נראה כך: דונלד טראמפ חוגג 80 בבית הלבן   

דם, יוקרה ודרמה פוליטית: דונלד טראמפ חוגג 80 בבית הלבן עם זירת UFC חסרת תקדים והסכם שלום היסטורי שעומד למבחן ברגע האחרון (חדשות בעולם)

דני שפיץ
13:06
פסיקה תקדימית

מאסר כבד לפעילי 'פלסטין אקשן' שתקפו מפעל אלביט בבריטניה

ארבעה פעילים ביצעו פשיטה אלימה על מפעל אלביט בבריסטול • שוטרת נפצעה קשה ונגרם נזק של 1.2 מיליון ליש"ט | בית המשפט: "מעשה טרור" (בעולם)

ישראל גרוס
13:01
בבלי

האירוע בעוטף עזה הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור עוטף עזה הסתיים. התושבים השוהים במרחבים המוגנים בזמרת, שובה, כפר עזה וסעד יכולים לצאת. העדכון פורסם בשעה 12:58.

צוות בבלי
13:01
בבלי

צה"ל: התרעות במרחבים בדרום היו זיהוי שווא

דובר צה"ל הודיע כי ההתרעות שהופעלו במספר מרחבים בדרום הארץ היו זיהוי שווא.

צוות בבלי
12:55
דרמה משפטית

מאבק בוושינגטון: שמו של טראמפ הוסר בלילה מחזית המבנה

פועלים עבדו בלילה להסרת השם לאחר דחיית בקשת חירום • השופט העניק ארכה עד שבת בצהריים | המאבק המשפטי נמשך (בעולם)

ישראל גרוס
12:48
מעקב 'בבלי'

חילופי האשמות בין עיריית בני ברק למשרד התחבורה: "צבועים ומתעמרים בנוסעים"

העירייה מציגה כתב אישום חריף כנגד משרד התחבורה: המשרד מעכב תחנה מרכזית ומסרב להחזיר קווים • במשרד מבהירים: העירייה ביקשה שינויים שחייבו בחינה מעמיקה | המאבק על התחבורה הציבורית בעיר התורה - מעקב 'בבלי' (תחבורה)

שאול כהנא
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