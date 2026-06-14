בבלי
מבזק440 ק"ג אורניום

בדקה התשעים: טראמפ עצר פלישה קרקעית דרמטית לאיראן

חשיפה דרמטית: צבא ארה"ב גיבש תוכנית סודית ובהולה לפשיטה על מתקני הגרעין האיראניים – אך הנשיא טראמפ הורה לעצור הכל ברגע האחרון בשל סיכון ביטחוני כבד ופריצת דרך דיפלומטית חשאית עם מנהיגי האזור (בעולם)

כוחות מיוחדים צבא ארה"ב | צילום: צילום: פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב
לכתבה המלאה

מבזקים נוספים

13:38
כוננות ודריכות גבוהה

תקיפה דרמטית נוספת של צה"ל ברובע הדאחייה בביירות: "ישראל לא תסבול ירי לשטחה"

האם הסבב מול איראן יחזור פעם נוספת? ישראל תקפה היום בשעת צהרים ברובע הדאחייה בבירת לבנון בירות - כתגובה לירי חיזבאללה לעבר יישובי ישראל | נתניהו וכ"ץ הבהירו בהודעה משותפת: "לא נסבול ירי לשטח ישראל" (אקטואליה, ביטחון)

ב. ניסני
13:33
פרו פלסטינים

הקו הסגול: קרונות הרכבת הקלה הושחתו בספרד

רעולי פנים ניפצו שמשות וריססו גרפיטי אדום על קרונות הרכבת הקלה • הקרונות מיועדים לקו הסגול בירושלים ואוחסנו במתחם פתוח | ארגון BDZ מכריז על קמפיין מחאות (בעולם)

דוד ישראלי
13:15
איראן תהרוס את המסיבה?

הבית הלבן מעולם לא נראה כך: דונלד טראמפ חוגג 80 בבית הלבן   

דם, יוקרה ודרמה פוליטית: דונלד טראמפ חוגג 80 בבית הלבן עם זירת UFC חסרת תקדים והסכם שלום היסטורי שעומד למבחן ברגע האחרון (חדשות בעולם)

דני שפיץ
13:06
פסיקה תקדימית

מאסר כבד לפעילי 'פלסטין אקשן' שתקפו מפעל אלביט בבריטניה

ארבעה פעילים ביצעו פשיטה אלימה על מפעל אלביט בבריסטול • שוטרת נפצעה קשה ונגרם נזק של 1.2 מיליון ליש"ט | בית המשפט: "מעשה טרור" (בעולם)

ישראל גרוס
13:01
בבלי

האירוע בעוטף עזה הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור עוטף עזה הסתיים. התושבים השוהים במרחבים המוגנים בזמרת, שובה, כפר עזה וסעד יכולים לצאת. העדכון פורסם בשעה 12:58.

צוות בבלי
13:01
בבלי

צה"ל: התרעות במרחבים בדרום היו זיהוי שווא

דובר צה"ל הודיע כי ההתרעות שהופעלו במספר מרחבים בדרום הארץ היו זיהוי שווא.

צוות בבלי
12:55
דרמה משפטית

מאבק בוושינגטון: שמו של טראמפ הוסר בלילה מחזית המבנה

פועלים עבדו בלילה להסרת השם לאחר דחיית בקשת חירום • השופט העניק ארכה עד שבת בצהריים | המאבק המשפטי נמשך (בעולם)

ישראל גרוס
12:48
מעקב 'בבלי'

חילופי האשמות בין עיריית בני ברק למשרד התחבורה: "צבועים ומתעמרים בנוסעים"

העירייה מציגה כתב אישום חריף כנגד משרד התחבורה: המשרד מעכב תחנה מרכזית ומסרב להחזיר קווים • במשרד מבהירים: העירייה ביקשה שינויים שחייבו בחינה מעמיקה | המאבק על התחבורה הציבורית בעיר התורה - מעקב 'בבלי' (תחבורה)

שאול כהנא
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר