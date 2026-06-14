חיזבאללה שיגר כטב"מים לשטח ישראל, סמוטריץ' ובן גביר קוראים לתקוף בדאחיה

האם הסבב מול איראן יחזור פעם נוספת? ישראל תקפה היום בשעת צהרים ברובע הדאחייה בבירת לבנון בירות - כתגובה לירי חיזבאללה לעבר יישובי ישראל | נתניהו וכ"ץ הבהירו בהודעה משותפת: "לא נסבול ירי לשטח ישראל" (אקטואליה, ביטחון)ב. ניסני
רעולי פנים ניפצו שמשות וריססו גרפיטי אדום על קרונות הרכבת הקלה • הקרונות מיועדים לקו הסגול בירושלים ואוחסנו במתחם פתוח | ארגון BDZ מכריז על קמפיין מחאות (בעולם)דוד ישראלי
דם, יוקרה ודרמה פוליטית: דונלד טראמפ חוגג 80 בבית הלבן עם זירת UFC חסרת תקדים והסכם שלום היסטורי שעומד למבחן ברגע האחרון (חדשות בעולם)דני שפיץ
ארבעה פעילים ביצעו פשיטה אלימה על מפעל אלביט בבריסטול • שוטרת נפצעה קשה ונגרם נזק של 1.2 מיליון ליש"ט | בית המשפט: "מעשה טרור" (בעולם)ישראל גרוס
פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור עוטף עזה הסתיים. התושבים השוהים במרחבים המוגנים בזמרת, שובה, כפר עזה וסעד יכולים לצאת. העדכון פורסם בשעה 12:58.צוות בבלי
דובר צה"ל הודיע כי ההתרעות שהופעלו במספר מרחבים בדרום הארץ היו זיהוי שווא.צוות בבלי
פועלים עבדו בלילה להסרת השם לאחר דחיית בקשת חירום • השופט העניק ארכה עד שבת בצהריים | המאבק המשפטי נמשך (בעולם)ישראל גרוס
העירייה מציגה כתב אישום חריף כנגד משרד התחבורה: המשרד מעכב תחנה מרכזית ומסרב להחזיר קווים • במשרד מבהירים: העירייה ביקשה שינויים שחייבו בחינה מעמיקה | המאבק על התחבורה הציבורית בעיר התורה - מעקב 'בבלי' (תחבורה)שאול כהנא
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