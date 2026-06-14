פעילים עזתיים מנסים לארגן הפגנות נגד חמאס ב-26 ביוני

כוננות ודריכות גבוהה

האם הסבב מול איראן יחזור פעם נוספת? ישראל תקפה היום בשעת צהרים ברובע הדאחייה בבירת לבנון בירות - כתגובה לירי חיזבאללה לעבר יישובי ישראל | נתניהו וכ"ץ הבהירו בהודעה משותפת: "לא נסבול ירי לשטח ישראל" (אקטואליה, ביטחון)