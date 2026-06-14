מאסר כבד לפעילי 'פלסטין אקשן' שתקפו מפעל אלביט בבריטניה

האם הסבב מול איראן יחזור פעם נוספת? ישראל תקפה היום בשעת צהרים ברובע הדאחייה בבירת לבנון בירות - כתגובה לירי חיזבאללה לעבר יישובי ישראל | נתניהו וכ"ץ הבהירו בהודעה משותפת: "לא נסבול ירי לשטח ישראל" (אקטואליה, ביטחון)ב. ניסני
רעולי פנים ניפצו שמשות וריססו גרפיטי אדום על קרונות הרכבת הקלה • הקרונות מיועדים לקו הסגול בירושלים ואוחסנו במתחם פתוח | ארגון BDZ מכריז על קמפיין מחאות (בעולם)דוד ישראלי
דם, יוקרה ודרמה פוליטית: דונלד טראמפ חוגג 80 בבית הלבן עם זירת UFC חסרת תקדים והסכם שלום היסטורי שעומד למבחן ברגע האחרון (חדשות בעולם)דני שפיץ
פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור עוטף עזה הסתיים. התושבים השוהים במרחבים המוגנים בזמרת, שובה, כפר עזה וסעד יכולים לצאת. העדכון פורסם בשעה 12:58.צוות בבלי
דובר צה"ל הודיע כי ההתרעות שהופעלו במספר מרחבים בדרום הארץ היו זיהוי שווא.צוות בבלי
פועלים עבדו בלילה להסרת השם לאחר דחיית בקשת חירום • השופט העניק ארכה עד שבת בצהריים | המאבק המשפטי נמשך (בעולם)ישראל גרוס
העירייה מציגה כתב אישום חריף כנגד משרד התחבורה: המשרד מעכב תחנה מרכזית ומסרב להחזיר קווים • במשרד מבהירים: העירייה ביקשה שינויים שחייבו בחינה מעמיקה | המאבק על התחבורה הציבורית בעיר התורה - מעקב 'בבלי' (תחבורה)שאול כהנא
קרן אובמה הבטיחה 470 מיליון דולר כרשת ביטחון • קבלנים מדווחים על הפסדים של מיליונים | החשש: משלמי המיסים ישאו בנטל (בעולם)ישראל גרוס
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