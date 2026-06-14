"כלב שוטה": איראן מאיימת בתגובה קשה לתקיפה בביירות

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מחמד באקר ד'ו אלקדר, איים כי "תגובת לוחמי האסלאם תגיע". לדבריו, "אחדות הזירות יצרה שרשרת ביטחונית להגנת האזור. לבנון היא נשמת אפנו. לא נאפשר פגיעה בקווים האדומים של הרפובליקה האסלאמית, ולא נגלה כל סובלנות כלפי כך." ד'ו אלקדר הוא יורשו של עלי לאריג'אני בתפקיד.צוות בבלי
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התנהלותו התמוהה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מול ישראל מעוררת תהיות רבות בירושלים | אולם, האם ייתכן שהכל בעצם תוצאה של גילו המבוגר של דונלד טראמפ שחוגג היום גיל שמונים? הסימנים המתגברים - והלחץ בסביבתו של הנשיא שמתעקש: "הוא מרגיש מצוין" (חדשות)ב. ניסני
ילד חרדי שרכב על אופניו נפגע מאוטובוס בשדרות רמות בירושלים ונלכד תחתיו | כוחות ההצלה שהוזעקו למקום חילצו אותו כשהוא בהכרה וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה • הילד פונה ליחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק • המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה הקשה • כל הפרטים (בארץ)דוד הכהן
צה"ל מדווח על נפילת שיגור שחצה מלבנון במרחב נאות מרדכי, ומספר נפילות נוספות באזור בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בנוסף זוהו נפילות של מטרות אוויריות חשודות. בחסדי השם לא דווח על נפגעים. האירוע מתרחש לאחר התקיפה הישראלית בדאחיה.צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קילל את ראש הממשלה נתניהו בעקבות התקיפה בדאחייה | הנשיא אמר כי לנתניהו אין שום שיקול דעת, וכי ההסכם שהיה אמור להיחתם הבוקר יתעכב בכמה שעות בגלל נתניהו | הדברים המלאים והמדהימים של טראמפ (מדיני)דוד הכהן
מזכיר המלחמה פיט הגסת' שנחשב לעושה דברו של טראמפ, לא נמנע מלתמוך בתקיפה הישראלית בביירות בניגוד גמור לעמדתו של טראמפ | הראיון שהתקיים לפני הפוסט של טראמפ חושף מחלוקת עמוקה בממשל האמריקני, גם אם לא ברור כרגע כי שר המלחמה הכיר את עמדתו של הנשיא | הדברים המלאים (מדיני)ישראל גראדווהל
דובר צה"ל הודיע כי הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים כעת על ידי כוחות הביטחון.צוות בבלי
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